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17.06.2020 (13:38)

В Псковском соединении ВДВ проведено инструкторское занятие с офицерами управления соединения и воинских частей по приведению подразделений в различные степени готовности

В Псковском гвардейском десантно-штурмовом соединении проведено инструкторское занятие по приведению подразделений в различные степени готовности.

На занятие привлекались офицеры и прапорщики управления воинских частей соединения и управление соединения.

Занятие было организованно на базе гвардейского десантно-штурмового Черноморского полка Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения.

Занятия были организованы на нескольких учебных точках, которые включали в себя лекции и занятия с практическим показом действий личного состава при подъеме по тревоге, получении оружия, боеприпасов и экипировки, а также действий личного состава по прибытии в парк боевых машин и снятии техники с кратковременного хранения.

Кроме того, военнослужащие инженерных и разведывательных подразделений продемонстрировали порядок действий при подготовке местности к прибытию подразделений в указанный район.

Группа информационного обеспечения Воздушно-десантных войск
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Метки:
Воздушно-десантные войска
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