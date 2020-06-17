17.06.2020 (13:38)
В Псковском соединении ВДВ проведено инструкторское занятие с офицерами управления соединения и воинских частей по приведению подразделений в различные степени готовности
В Псковском гвардейском десантно-штурмовом соединении проведено инструкторское занятие по приведению подразделений в различные степени готовности.
На занятие привлекались офицеры и прапорщики управления воинских частей соединения и управление соединения.
Занятие было организованно на базе гвардейского десантно-штурмового Черноморского полка Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения.
Занятия были организованы на нескольких учебных точках, которые включали в себя лекции и занятия с практическим показом действий личного состава при подъеме по тревоге, получении оружия, боеприпасов и экипировки, а также действий личного состава по прибытии в парк боевых машин и снятии техники с кратковременного хранения.
Кроме того, военнослужащие инженерных и разведывательных подразделений продемонстрировали порядок действий при подготовке местности к прибытию подразделений в указанный район.