Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

17.06.2020 (11:31)

Ракетоносцы Ту-95мс ВКС России совершили полет над нейтральными водами Чукотского, Берингова и Охотского морей

Четыре стратегических ракетоносца Ту-95мс дальней авиации Воздушно-космических сил России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Чукотского, Берингова и Охотского морей, а также северной части Тихого океана.

Взлет осуществлялся с аэродромов на территории Чукотского автономного округа и Амурской области.

На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители F-22 ВВС США.

Продолжительность полета составила около 11 часов.

Летчики дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана Черного и Балтийского морей.

Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.

Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил
Новости по теме:
В дальневосточном соединении дальней авиации прошла тренировка к параду Победы
В Астрахани прошла тренировка торжественного прохождения войск гарнизона
Командование дальневосточного соединения дальней авиации ВКС провело проверку авиационной комендатуры «Анадырь»
Военно-транспортная авиация провела завершающую тренировку над подмосковным Алабином в ходе подготовки к параду Победы в Москве

Метки:
ВКС
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false