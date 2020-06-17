Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

17.06.2020 (12:22)

В госпитале Черноморского флота провели учение по оказанию помощи аварийному водолазу

В военно-морском клиническом госпитале Черноморского флота проведено учение по оказанию помощи военным водолазам с использованием барокомплекса «Спаситель» и привлечением специалистов лаборатории водолазной медицины госпиталя.

По замыслу учения водолаз при выполнении задач под водой получил лёгкую степень декомпрессионной болезни, с места происшествия его доставили в транспортировочной барокамере «Кубышка», которую поместили внутрь стационарной барокамеры. После выравнивания давления пострадавший был извлечен из транспортировочного модуля, осмотрен врачом и получил необходимую помощь.

После завершения цикла необходимого лечения в барокамере аварийный водолаз был помещён в терапевтическое отделение для дальнейшего обследования и получения медицинской помощи.

Состоявшееся учение является обязательным элементом подготовки профильных специалистов военно-морского госпиталя и проводится во взаимодействии с водолазными подразделениями соединений и частей Черноморского флота.

Отдел информационного обеспечения Черноморского региона (г. Севастополь)
Новости по теме:
Штурмовая авиация ЮВО провела тренировки воздушных парадов над городами Юга России
У мотострелков ЮВО в Абхазии стартовал первый в летнем периоде обучения полевой выход
Танкисты ЮВО проведут стрельбы штатным снарядом на общевойсковых полигонах в Чечне
Экипажи фронтовой авиации ЮВО начали тренировки к параду Победы в Волгограде

Метки:
Черноморский флот , Южный военный округ , Учения , Медицина
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false