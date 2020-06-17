17.06.2020 (12:22)

В госпитале Черноморского флота провели учение по оказанию помощи аварийному водолазу

В военно-морском клиническом госпитале Черноморского флота проведено учение по оказанию помощи военным водолазам с использованием барокомплекса «Спаситель» и привлечением специалистов лаборатории водолазной медицины госпиталя.

По замыслу учения водолаз при выполнении задач под водой получил лёгкую степень декомпрессионной болезни, с места происшествия его доставили в транспортировочной барокамере «Кубышка», которую поместили внутрь стационарной барокамеры. После выравнивания давления пострадавший был извлечен из транспортировочного модуля, осмотрен врачом и получил необходимую помощь.

После завершения цикла необходимого лечения в барокамере аварийный водолаз был помещён в терапевтическое отделение для дальнейшего обследования и получения медицинской помощи.

Состоявшееся учение является обязательным элементом подготовки профильных специалистов военно-морского госпиталя и проводится во взаимодействии с водолазными подразделениями соединений и частей Черноморского флота.

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