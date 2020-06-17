17.06.2020 (11:35)

В Ивановском и Костромском полках ВДВ проведены боевые стрельбы взводов

Подразделения парашютно-десантных батальонов гвардейских парашютно-десантных Ивановского и Костромского полков провели боевые стрельбы взводов (БСВ) на полигоне Песочное в Ярославской области днем и ночью.

Целью занятия являлись отработка порядка действий личного состава взводов при ведении боевых действий, а также достижение максимального слаженности личного состава при выполнении боевых задач.

Непосредственно перед началом стрельбы с командирами подразделений были проведены занятия по доведению особенностей проведения БСВ. В ходе занятий личный состав отработал вопросы подготовки взводов к выполнению практических стрельб из штатного оружия, руководства личным составом взвода в условиях, приближенных к боевым, принятия решения по поступающим вводным, удержании боевого порядка при ведении боя в наступлении на боевых машинах десанта БМД-2КА-У, а также управления подчиненным подразделением и средствами усиления.

В ходе отработки учебных вопросов на практическом занятии десантники вели огонь из штатного вооружения боевых машин десанта, стрелкового вооружения и гранатометов с ходу по появляющимся целям на расстоянии 1200 метров с захватом огневых позиций противника и их удержанием до прибытия основных сил полков.

Для создания обстановки, максимально приближенной к боевой, были задействованы статические и динамические мишени различного типа, модульные комплексы стрельбищного оборудования.

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