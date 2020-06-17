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17.06.2020 (11:55)

Военные водители отдельного гвардейского соединения ВДВ из Бурятии отработали нормативы по вождению автомобилей в экстремальных условиях

Военные водители отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения, дислоцированного в г. Улан-Удэ (Республика Бурятия), в рамках плановых занятий по боевой подготовке, на автодроме полигона Сосновый бор, отработали нормативы по вождению автомобилей в экстремальных условиях.

Перед началом заездов с военнослужащими были проведены занятия по изучению требований безопасности при эксплуатации автомобильной техники, находящейся под их управлением, и ее технических характеристик.

На сложной трассе автодрома десантники совершенствовали свои навыки преодоления различных препятствий на автомобилях КамАЗ и «Урал», стоящих на вооружении соединения.

Военные водители отработали вопросы управления техникой при нанесении авиационных ударов и нападении диверсионно-разведывательных групп условного противника, выполнили контрольные упражнения по вождению в ограниченных проходах, преодолению препятствий и заграждений, в том числе с буксированием полуприцепов.

Занятия позволили определить лучших водителей, которые представят соединение в отборочных этапах конкурсов «Мастера автобронетанковой техники» и «Военное ралли».

Всего в практических занятиях по вождению приняло участие около 250 военнослужащих, было задействовано более 50 единиц техники.

Группа информационного обеспечения Воздушно-десантных войск
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Метки:
Воздушно-десантные войска , ВВТ
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