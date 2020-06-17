17.06.2020 (11:38)

Штурмовая авиация ЮВО провела тренировки воздушных парадов над городами Юга России

Экипажи штурмовой авиации Южного военного округа (ЮВО) провели тренировки демонстрационных пролетов, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Всего в тренировках пролёта было задействовано около 30 единиц самолетов Су-25, в том числе новейшая модификация Су-25СМ3, которые совершают полет в диапазоне высот от 200 до 600 м над землей. В воздушном строю также будут задействованы истребители Су-27 и Су-30, вертолеты Ми-8, Ми-28 и Ка-52.

Всего на территории ЮВО 24 июня будет проведено десять военных парадов, в том числе в городах-героях Волгоград, Керчь, Новороссийск и Севастополь, а также в городах дислокации штабов объединений военного округа – Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Ставрополе, Владикавказе, Симферополе и Каспийске.

Кроме того, в местах дислокации соединений и воинских частей ЮВО 24 июня пройдут торжественные шествия войск.

В военных парадах и прохождениях торжественным маршем войск на территории ЮВО примут участие свыше 43 тыс. военнослужащих, будет задействовано более 800 единиц современного вооружения и военной техники, а также техники времен Великой Отечественной войны.

Также в городах проведения военных парадов ЮВО 24 июня спланирован демонстрационный пролет около 120 единиц авиационной техники.

Справочно:

При подготовке к торжественным мероприятиям спланирован комплекс санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний.

Подразделения РХБ защиты на постоянной основе проводят дезинфекцию мест тренировок, транспортных средств, предназначенных для перевозки личного состава, а также помещений для проживания.

Все участники находятся под пристальным наблюдением военных медиков. Личный состав обеспечивается средствами индивидуальной защиты (перчатками, медицинскими масками и антисептиками). Контакты участников торжественных мероприятий с другими военнослужащими, гражданским персоналом и местным населением максимально исключены.

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