17.06.2020 (11:33)

У мотострелков ЮВО в Абхазии стартовал первый в летнем периоде обучения полевой выход

У военнослужащих мотострелковых подразделений российской военной базы в Абхазии начался первый в летнем периоде обучения масштабный полевой выход в горных условиях на полигоне Цабал и на морском побережье на полигоне Нагвалоу.

В занятиях нового учебного периода принимают участие младшие специалисты-выпускники учебных центров Министерства обороны РФ, которые прошли карантинные мероприятия и сдали тесты на коронавирусную инфекцию. В полевом выходе задействовано более 100 единиц военной техники ЮВО, в т.ч. современные бронетранспортеры БТР-82АМ и бронированные автомобили КамАЗ «Мустанг», а также БТР-80.

В ходе полевых занятий мотострелкам предстоит выполнить нормативы по маршевой, тактической, инженерной и огневой подготовкам. Молодые военнослужащие приобретут различные профессиональные навыки в рамках освоения более чем 20 военных специальностей.

Под руководством опытных инструкторов водители освоят особенности вождения бронетранспортеров и армейских грузовиков на дорогах с различным покрытием, в том числе по руслам горных рек, серпантинам, а также участкам с вязким грунтом.

Основной упор в ходе полевого выхода будет сделан на повышение физической выносливости, психологической устойчивости и адаптивности каждого военнослужащего в быстроменяющейся обстановке.

Полевой выход мотострелков российской военной базы продлится до конца июля текущего года и завершится выполнением боевых стрельб из вооружения БТР-82АМ, ручных противотанковых гранатометов РПГ-7, пулеметов «Печенег» и другого стрелкового вооружения.

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