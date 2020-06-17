17.06.2020 (11:28)

Танкисты ЮВО проведут стрельбы штатным снарядом на общевойсковых полигонах в Чечне

Танкисты 58-й общевойсковой армии мотострелковой дивизии Южного военного округа (ЮВО) в Чечне приступили к выполнению упражнений боевых стрельб штатным снарядом на полигонах Калиновский и Гвардеец.

Танкисты выполнят первые контрольные стрельбы для проверки уровня готовности. Стрельбы из 125-мм орудий танков Т-72Б3 приближены к динамике общевойскового боя.

Военнослужащие будут вести огонь по появляющимся и движущимся мишеням, имитирующим движущийся танк, противотанковый гранатометный расчет и безоткатное артиллерийское орудие на дистанциях от 800 до 1200 м.

В мероприятиях огневой подготовки участвует около 200 военнослужащих ЮВО, задействовано свыше 40 единиц вооружения и военной техники.

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