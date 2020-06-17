17.06.2020 (10:59)

Экипажи фронтовой авиации ЮВО начали тренировки к параду Победы в Волгограде

Экипажи фронтовой авиации 4А ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) в Волгоградской области приступили к подготовке воздушной части военного парада, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Военнослужащие провели тренировочные полеты над Волгоградом в сомкнутом порядке парами на высотах от 100 до 300 м на скоростях от 250 до 600 км/ч.

В воздушной части военного парада в Волгограде примут участие экипажи ударных вертолетов Ми-28НМ «Ночной охотник», транспортно-боевых Ми-35, транспортно-штурмовых Ми-8АМТШ «Терминатор», а также штурмовиков Су-25 «Грач», тактических фронтовых бомбардировщиков с крылом изменяемой стреловидности Су-24М, советских (российских) многоцелевых истребителей четвертого поколения Су-27 и многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34.

Тренировочные полеты экипажей также пройдут 18 июня, а 20 июня состоятся генеральные репетиции военного парада совместно с пешими и механизированными колоннами.

При подготовке к торжественным мероприятиям спланирован комплекс санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний.

Подразделения РХБ защиты на постоянной основе проводят дезинфекцию мест тренировок, транспортных средств, предназначенных для перевозки личного состава, а также помещений для проживания.

Все участники находятся под пристальным наблюдением военных медиков. Личный состав обеспечивается средствами индивидуальной защиты (перчатками, медицинскими масками и антисептиками). Контакты участников торжественных мероприятий с другими военнослужащими, гражданским персоналом и местным населением максимально исключены.

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