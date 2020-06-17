Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

17.06.2020 (10:54)

На российской военной базе ЮВО в Абхазии приняты дополнительные меры по защите военнослужащих от высокой температуры воздуха

В связи с установившейся в Абхазии высокой температурой воздуха (до +40°С) командованием российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) был принят комплекс мер, направленных на защиту личного состава от тепловых ударов.

Все военнослужащие обеспечены дополнительным запасом воды из расчета 4 литра на человека в сутки, в военных городках оборудованы теневые навесы для отдыха личного состава, в казарменных помещениях работают системы кондиционирования воздуха и принудительной вентиляции.

Особое внимание уделяется военнослужащим молодого пополнения, прибывающим для прохождения службы на российскую военную базу в Абхазии из регионов с менее жарким климатом.

Было скорректировано расписание занятий в подразделениях с учетом времени солнечной активности, также увеличено время отдыха между часами занятий. В подразделениях проведены инструкторско-методические и практические занятия по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим от перегрева.

Специалисты медицинской службы и материально-технического обеспечения установили на всех учебных местах дополнительные баки с питьевой водой и чаем.

Все военнослужащие российской военной базы ЮВО были переведены на уникальную облегченную полевую форму одежды.

Также организовано постоянное посменное дежурство медицинских работников на всех местах боевой учебы и повседневной деятельности для своевременного оказания помощи в случае теплового удара.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
Первая вечерняя репетиция военных парадов пройдет в десяти городах Юга России
Отряд РХБ защиты 49-й армии ЮВО завершил спецобработку военной техники, дорог и площади в Ставрополе перед тренировкой парада Победы
В Севастополе состоится первая вечерняя тренировка парада Победы
Артиллеристы соединения ЮВО в Волгограде приступили к тренировкам салюта ко Дню Победы

Метки:
Абхазия , Южный военный округ , Медицина
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false