17.06.2020 (10:54)
На российской военной базе ЮВО в Абхазии приняты дополнительные меры по защите военнослужащих от высокой температуры воздуха
В связи с установившейся в Абхазии высокой температурой воздуха (до +40°С) командованием российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) был принят комплекс мер, направленных на защиту личного состава от тепловых ударов.
Все военнослужащие обеспечены дополнительным запасом воды из расчета 4 литра на человека в сутки, в военных городках оборудованы теневые навесы для отдыха личного состава, в казарменных помещениях работают системы кондиционирования воздуха и принудительной вентиляции.
Особое внимание уделяется военнослужащим молодого пополнения, прибывающим для прохождения службы на российскую военную базу в Абхазии из регионов с менее жарким климатом.
Было скорректировано расписание занятий в подразделениях с учетом времени солнечной активности, также увеличено время отдыха между часами занятий. В подразделениях проведены инструкторско-методические и практические занятия по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим от перегрева.
Специалисты медицинской службы и материально-технического обеспечения установили на всех учебных местах дополнительные баки с питьевой водой и чаем.
Все военнослужащие российской военной базы ЮВО были переведены на уникальную облегченную полевую форму одежды.
Также организовано постоянное посменное дежурство медицинских работников на всех местах боевой учебы и повседневной деятельности для своевременного оказания помощи в случае теплового удара.