17.06.2020 (10:47)
В Армении началось слаживание подразделений в составе разведывательно-огневого комплекса
На высокогорном полигоне Алагяз российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, началось слаживание подразделений в составе разведывательно-огневого комплекса с применением методики управления огнем на основе современного боевого опыта.
Подразделения специального назначения соединения отрабатывают навыки ведения разведки объектов условного противника, корректировки огня артиллерии и авиации, проведения доразведки объектов, принятых к уничтожению.
Артиллерийские подразделения поражают технику и укрепленные огневые точки условного противника.
Управление созданным разведывательно-огневым комплесом осуществляется с использованием автоматизированных систем управления, а корректировка огня – с помощью комплексов разведки, связи и управления «Стрелец» и расчетов беспилотных летательных аппаратов.
В боевом слаживании подразделений принимают участие около 600 военнослужащих ЮВО, задействовано около 100 единиц военной техники, в том числе беспилотная и армейская авиация.