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17.06.2020 (10:47)

В Армении началось слаживание подразделений в составе разведывательно-огневого комплекса

На высокогорном полигоне Алагяз российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, началось слаживание подразделений в составе разведывательно-огневого комплекса с применением методики управления огнем на основе современного боевого опыта.

Подразделения специального назначения соединения отрабатывают навыки  ведения разведки объектов условного противника, корректировки огня артиллерии и авиации, проведения доразведки объектов, принятых к уничтожению.

Артиллерийские подразделения поражают технику и укрепленные огневые точки условного противника.

Управление созданным разведывательно-огневым комплесом осуществляется с использованием автоматизированных систем управления, а корректировка огня – с помощью комплексов разведки, связи и управления «Стрелец» и расчетов беспилотных летательных аппаратов.

В боевом слаживании подразделений принимают участие около 600 военнослужащих ЮВО, задействовано около 100 единиц военной техники, в том числе беспилотная и армейская авиация.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Армения , ВВТ , Южный военный округ , Полигон
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