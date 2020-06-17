17.06.2020 (10:41)

Авиационная группа ЮВО проведет воздушную часть парада Победы во Владикавказе

Авиационная группа 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) проведет во Владикавказе воздушную часть парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Демонстрация пролетов авиации пройдет 24 июня в 10:00 по местному времени. Всего в воздушной части парада примут участие экипажи 6 единиц авиационной техники армии ВВС и ПВО ЮВО: ударных вертолетов Ми-28, транспортно-боевых Ми-35, транспортно-штурмовых Ми-8АМТШ, каждого по две единицы.

Летчики армейской и штурмовой авиации совершили перелет на аэродром Моздок и приступили к тренировкам на слетанность экипажей. Генеральная репетиция парада пройдет 20 июня с.г.

При подготовке к торжественным мероприятиям спланирован комплекс санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний.

Подразделения РХБ защиты на постоянной основе проводят дезинфекцию мест тренировок, транспортных средств, предназначенных для перевозки личного состава, а также помещений для проживания.

Все участники находятся под пристальным наблюдением военных медиков. Личный состав обеспечивается средствами индивидуальной защиты (перчатками, медицинскими масками и антисептиками). Контакты участников торжественных мероприятий с другими военнослужащими, гражданским персоналом и местным населением максимально исключены.

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