Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

17.06.2020 (10:15)

Военнослужащие ТОФ в отдаленных районах досрочно проголосуют о поправках в Конституцию РФ

Более 60 военнослужащих и лиц гражданского персонала Тихоокеанского флота (ТОФ), несущих службу в отдалённых и труднодоступных районах, досрочно проголосовали на референдуме по внесению изменений в Конституцию Российской Федерации. Всего же свое право голоса реализуют около 100 тихоокеанцев.

Процесс досрочного голосования в частях войск и сил на Северо-востоке России проходит на 11 избирательных участках, к которым прикреплены военнослужащие и служащие флота.

Представители территориальной избирательной комиссии в сопровождении офицеров частей, ответственных за организацию процесса голосования, уже отработали на пяти объектах ТОФ: посетили дальние маяки и подразделения районов наблюдения ТОФ, в том числе на мысах Шипунский и Маячный (Камчатский полуостров). Ежедневно они планируют работу на нескольких удаленных точках.

В труднодоступные районы члены территориальных избирательных комиссий доставляются вертолётом и автотранспортом повышенной проходимости.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Снайперы ВВО отработали уничтожение БЛА условного противника
Огнеметчики ВВО в Бурятии начали курс интенсивной подготовки
Юнармейцы Сахалина посетили исторические места острова
В городе Чита проведена репетиция праздничного салюта в честь празднования 75-летия победы в Великой Отечественной войне

Метки:
Тихоокеанский флот , Восточный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false