17.06.2020 (10:15)
Военнослужащие ТОФ в отдаленных районах досрочно проголосуют о поправках в Конституцию РФ
Более 60 военнослужащих и лиц гражданского персонала Тихоокеанского флота (ТОФ), несущих службу в отдалённых и труднодоступных районах, досрочно проголосовали на референдуме по внесению изменений в Конституцию Российской Федерации. Всего же свое право голоса реализуют около 100 тихоокеанцев.
Процесс досрочного голосования в частях войск и сил на Северо-востоке России проходит на 11 избирательных участках, к которым прикреплены военнослужащие и служащие флота.
Представители территориальной избирательной комиссии в сопровождении офицеров частей, ответственных за организацию процесса голосования, уже отработали на пяти объектах ТОФ: посетили дальние маяки и подразделения районов наблюдения ТОФ, в том числе на мысах Шипунский и Маячный (Камчатский полуостров). Ежедневно они планируют работу на нескольких удаленных точках.
В труднодоступные районы члены территориальных избирательных комиссий доставляются вертолётом и автотранспортом повышенной проходимости.