17.06.2020 (10:15)

Военнослужащие ТОФ в отдаленных районах досрочно проголосуют о поправках в Конституцию РФ

Более 60 военнослужащих и лиц гражданского персонала Тихоокеанского флота (ТОФ), несущих службу в отдалённых и труднодоступных районах, досрочно проголосовали на референдуме по внесению изменений в Конституцию Российской Федерации. Всего же свое право голоса реализуют около 100 тихоокеанцев.

Процесс досрочного голосования в частях войск и сил на Северо-востоке России проходит на 11 избирательных участках, к которым прикреплены военнослужащие и служащие флота.

Представители территориальной избирательной комиссии в сопровождении офицеров частей, ответственных за организацию процесса голосования, уже отработали на пяти объектах ТОФ: посетили дальние маяки и подразделения районов наблюдения ТОФ, в том числе на мысах Шипунский и Маячный (Камчатский полуостров). Ежедневно они планируют работу на нескольких удаленных точках.

В труднодоступные районы члены территориальных избирательных комиссий доставляются вертолётом и автотранспортом повышенной проходимости.

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