17.06.2020 (08:51)

В Новороссийске в механизированной колонне на парад Победы пройдут комплексы С-400 «Триумф»

В Новороссийске в военном параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в составе механизированной колонны техники пройдут пусковые установки зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» из состава соединения противовоздушной обороны (ПВО) Южного военного округа (ЮВО), дислоцирующегося в Краснодарском крае.

Всего в городе-герое в военном параде, который состоится 24 июня, будут задействованы около 30 единиц боевой военной техники из состава подразделений Черноморского флота и Воздушно-десантных войск.

В составе механизированной колонны, которая пройдет по улице Советов в Новороссийске, будут представлены мобильные береговые противокорабельные ракетные комплексы (БПКРК) «Бастион», противокорабельные самоходные артиллерийские комплексы «Берег», береговой комплекс разведки воздушной и надводной обстановки «Монолит», боевые машины десанта БМД-2 и другая техника.

При подготовке к проведению торжественных мероприятий спланирован комплекс санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний.

Подразделениями РХБ защиты на постоянной основе проводится дезинфекция предназначенных для перевозки личного состава транспортных средств и помещений для проживания. Каждый военнослужащий перед включением в состав парадных расчетов проходит тестирование на наличие коронавирусной инфекции.

Все участники тренировок находятся под пристальным наблюдением военных медиков. Личный состав обеспечивается средствами индивидуальной защиты. Контакты участников торжественных мероприятий с другими военнослужащими, гражданским персоналом и местным населением максимально исключены.

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