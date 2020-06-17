17.06.2020 (06:06)

Более 500 военнослужащих мотострелковых подразделений общевойсковой армии ЗВО приступили к полевому выходу в Брянской области

Более 500 военнослужащих мотострелковых подразделений общевойсковой армии Западного военного округа приступили к полевому выходу на полигоне «Клинцы» в Брянской области.

В ходе полевого выхода военнослужащие проведут свыше 30 занятий по тактической и тактико-специальной подготовке, в ходе которых отработают навыки взаимодействия в общевойсковом бою на незнакомой местности. Во время проведения занятий по боевой подготовке военнослужащие будут действовать в условиях, максимально приближенных к боевым. Для создания динамики реального боя во время подготовительного периода в 2 раза было увеличено количество подвижных мишеней, оборудованных подъёмными и приводными механизмами.

Особое внимание в подготовке будет уделено выполнению тактических приемов по форсированию водных преград на бронемашинах пехоты БМП-2 с выполнением стрельб из крупнокалиберных пулеметов и автоматических пушек.

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