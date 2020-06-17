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17.06.2020 (07:15)

Снайперы ВВО отработали уничтожение БЛА условного противника

Военнослужащие танкового соединения Восточного военного округа, дислоцированного в Республике Бурятия, провели тактические тренировки по поражению беспилотных летательных аппаратов из снайперских винтовок.

На занятиях снайперы тщательно изучили компоновку различных моделей боевых и гражданских квадрокоптеров. В ходе учебных мероприятий имитировались атаки дронов на охраняемые объекты, уничтожались БЛА на дальности до одной тысячи метров.

Военнослужащие действовали при поддержке расчетов гранатомётов АГС-17, которые вели огонь по операторам БЛА условного противника. Тренировки проходили как в дневное, так и ночное время.

Кроме того, снайперы отработали ведение прицельного огня по светоотражающей мишени, когда она видна считанные секунды, а также маскировку позиции и скрытное перемещение на местности.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Снайперы
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