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17.06.2020 (07:11)

Огнеметчики ВВО в Бурятии начали курс интенсивной подготовки

Огнеметные расчеты подразделения РХБ защиты Восточного военного округа, начали осваивать интенсивный курс боевой подготовки на полигоне «Онохой» в Бурятии.

В ходе занятий военнослужащие оттачивают мастерство по загрузке боекомплекта с огнеметами РПО-А «Шмель», посадке в боевые машины, спешивании в условном районе выполнения задач, а также занятии огневых позиции с отработкой нормативов по инженерному обеспечению. При этом огнеметчики используют особенности рельефа местности, и с учетом этого выбирают положение для стрельбы. В тоже время командирами подразделений совершенствуются практические и теоретические навыки по управлению подчиненным личным составом, организации всестороннего обеспечения и связи.

Помимо этого занятия проходят на огненно-штурмовой полосе. Огнеметчики при этом действуют в составе боевых групп, составленных из двух человек, в полном снаряжении. Здесь же отрабатываются нормативы по оказанию медицинской помощи, эвакуации условно раненых, а также личной и коллективной защиты от поражающих факторов оружия массового поражения.

В конце курса военнослужащие совершат 10-километровый марш-бросок по пересеченной местности и выполнят контрольные стрельбы из штатного вооружения. При этом около половины всех занятий пройдет в ночное время.  

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Войска РХБ защиты , Восточный военный округ
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