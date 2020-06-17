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17.06.2020 (07:05)

Юнармейцы Сахалина посетили исторические места острова

Участники всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия» приняли участие в познавательной краеведческой экскурсии по острову Сахалин.

Ребята посетили Ворота Тории из белого мрамора, расположенные вблизи пос. Взморье, которые являются последним японским памятником, оставшимся на острове Сахалин. На этих воротах сохранились японские иероглифы. Раньше за этими воротами стоял синтоистский храм Томариору-дзиндзя, построенный в 1922 году. Чтобы пройти в храм, нужно было обязательно войти через символические ворота Тории.

На сегодняшний день это наиболее сохранившиеся остатки храмового комплекса на южном Сахалине. Все фундаменты сооружений его сохранились. 

По пути следования маршрута краеведческой экскурсии, юнармейцы посетили озеро Айнское, где смогли принять участие в прогулке на моторной лодке по озеру.

Также вблизи села Стародубское, юнармейцы побывали на защитной береговой полосе, которая защищала подступы к береговой линии острова от  вражеских кораблей, получив при этом массу положительных эмоций и знаний об истории родного острова.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Военно-патриотическое воспитание , Юнармия
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