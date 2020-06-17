17.06.2020 (07:00)
В городе Чита проведена репетиция праздничного салюта в честь празднования 75-летия победы в Великой Отечественной войне
Военнослужащие общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцирующегося в Забайкальском крае, провели репетицию салюта в честь празднования 75-летия победы в Великой Отечественной войне.
В ходе тренировки была достигнута синхронность при работе салютных установок и гаубичных залпов. Военнослужащие производили залпы холостыми боеприпасами из 152 мм гаубицы 2А65 МСТА-Б.
24 июня в г. Чите в 22:00 24 июня военнослужащие проведут праздничный салют. Жители города смогут наблюдать за феерическим действием. В течение 30 минут будет произведено 30 залпов из салютных и гаубичных орудий, размеры салютных куполов превысят 300 метров в диаметре.
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