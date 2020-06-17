17.06.2020 (06:53)

Военные инженеры армейского корпуса ВВО на Сахалине начали снос ветхих зданий бывших военных городков

Военные инженеры армейского корпуса Восточного военного округа на Сахалине и Курильских островах начали работы по сносу ветхих зданий на территории бывших военных городков.

Подразделения инженерных войск уже осуществили снос 8 объектов в бывших военных городках Первая падь и Дачное. В целях планового освобождения территорий бывших военных городков запланировано снести более 20 зданий и сооружений, расположенных в Сахалинской области.

Работы проводятся с помощью тяжелой инженерной техники, а там, где применение её неэффективно, сооружения будут разрушаться методом подрыва. Для выполнения работ привлечено около 100 военнослужащих и задействовано более 20 единиц специальной техники, в том числе ИМР-3 и экскаваторы.

Все военнослужащие проходят службу по контракту, обладают высокой квалификацией и необходимым опытом.

Проделанная работа позволит избавиться от аварийных зданий, являющихся потенциально опасными для жизни и здоровья людей.

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