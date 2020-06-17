17.06.2020 (06:20)
В день проведения парада Победы во Владивостоке будет дан артиллерийский салют
24 июня во Владивостоке силами Тихоокеанского флота (ТОФ) будет дан праздничный салют в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Артиллерийские расчёты ТОФ отсалютуют тридцатью холостыми залпами артиллерийских орудий и запуском более 300 фейерверочных выстрелов. Запуск фейерверка будет осуществляться их салютных установок 2А85 с площадки военно-исторического музея «Владивостокская крепость». Для звукового сопровождения фейерверка по устоявшейся традиции с площадки на улице Батарейной, в районе мыса Боброва, задействуют две гаубицы Д-30.
Салютные расчёты уже приступили к тренировкам практических действий непосредственно на месте проведения салюта.
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