17.06.2020 (06:23)

На полигоне Дальневосточного ВОКУ состоится Всеармейский этап конкурса АрМИ-2020 «Суворовский натиск»

На полигоне Дальневосточного высшего общевойскового командного училища состоится всеармейский этап конкурса полевой выучки мотострелковых взводов «Суворовский натиск», который является самым массовым и одним и самых зрелищных конкурсов системы Армейских международных игр (АрМИ-2020).

Открытие конкурса состоится 23 июня. В конкурсе будут участвовать сильнейшие экипажи боевых машин пехоты БМП-2 от всех военных округов, а также команды от Московского высшего общевойскового командного училища и Дальневосточного высшего общевойскового командного училища им. Маршала Советского Союза Рокоссовского К.К.

В ходе конкурса состоится несколько этапов, на которых экипажи БМП-2 будут соревноваться в прохождении маршрута с препятствиями и стрельбой по различным целям. На заключительном этапе состоится эстафета, на которой будет выявлена команда-победитель, которая представит Вооруженные Силы России на международных играх.

Конкурс высокого уровня проводится на базе училища второй раз. В 2018 году была возведена необходимая инфраструктура полигона к проведению всеармейских этапов «Танкового биатлона» и «Суворовского натиска». Последующие годы материальная база совершенствовалась и полностью готова для проведения АрМИ-2020.

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