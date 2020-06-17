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17.06.2020 (04:54)

Первые масштабные стрельбы артиллерии ВВО состоялись в Приморье

На «Сергеевском» общевойсковом полигоне, с артиллерийскими подразделениями  и расчетами БЛА объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Приморье, состоялось тактическое учение по уничтожению артиллерии условного противника.

Для выполнения огневых задач активно применялись подразделения беспилотных летательных аппаратов. С помощью многофункционального беспилотного комплекса «Орлан-10», операторы обнаружили позиции артиллерии условного противника, затем оперативно передали их координаты на пункт управления. Мишени, имитирующие минометные, реактивные батареи, ствольную артиллерию условного противника, были уничтожены  залпами  самоходных артиллерийских установок  «Акация». Затем артиллеристы  выполнили оперативную смену  огневых  позиций.

Для нанесения точечных ударов по разведанным с помощью БЛА целям привлекались ударные вертолеты армейской авиации Ка-52 «Аллигатор» объединения ВВС и ПВО военного округа. Пара Ка-52 нанесла огневое поражение минометной батарее «противника».

152-мм самоходная гаубица 2С3 (2С3М) «Акация» предназначена для поражения артиллерии, разрушения оборонительных сооружений, подавления пунктов управления, уничтожения живой силы, огневых средств, вооружения и военной техники.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Артиллерия , Восточный военный округ , Беспилотные летательные аппараты
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