Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

17.06.2020 (03:14)

В армейском корпусе ВВО на Сахалине стартовали ночные боевые стрельбы

На полигоне «Успеновский» с мотострелковыми подразделениями армейского корпуса на Сахалине стартовали ночные занятия по тактической, огневой подготовке, вождению боевых машин.

Экипажи боевых машин в ночных условиях отрабатывают сложные элементы вождения по пересеченной местности с преодолением естественных преград, выполняют упражнения контрольных стрельб из штатного вооружения и осваивают новые способы действий в современном общевойсковом бою.

Занятия проводятся с применением приборов ночного видения, позволяющих вести наблюдение в ночных условиях на большие дальности.

В ходе выполнения стрелковых упражнений применяются трассирующие и осветительные боеприпасы. Также мотострелки отрабатывают ведение огня из автоматов и пулеметов Калашникова, снайперских винтовок и ручных противотанковых гранатомётов.

К занятиям в ночных условиях привлечено около 1000 военнослужащих мотострелковых подразделений армейского корпуса ВВО и задействовано более
100 единиц военной техники.

В ходе проведения ночных занятий особое внимание уделяется мерам безопасности.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
В Подмосковье разведчики танковой армии ЗВО провели тренировочные запуски беспилотных летательных аппаратов
В Нижегородской области артиллеристы ЗВО в рамках учения провели масштабные боевые стрельбы
Амурское объединение ВВО отмечает 77-летие со дня основания
На площади Победы Южно-Сахалинска прошла первая совместная тренировка механизированной и пеших колонн военного парада

Метки:
Восточный военный округ , Боевая подготовка
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false