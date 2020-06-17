17.06.2020 (03:14)
В армейском корпусе ВВО на Сахалине стартовали ночные боевые стрельбы
На полигоне «Успеновский» с мотострелковыми подразделениями армейского корпуса на Сахалине стартовали ночные занятия по тактической, огневой подготовке, вождению боевых машин.
Экипажи боевых машин в ночных условиях отрабатывают сложные элементы вождения по пересеченной местности с преодолением естественных преград, выполняют упражнения контрольных стрельб из штатного вооружения и осваивают новые способы действий в современном общевойсковом бою.
Занятия проводятся с применением приборов ночного видения, позволяющих вести наблюдение в ночных условиях на большие дальности.
В ходе выполнения стрелковых упражнений применяются трассирующие и осветительные боеприпасы. Также мотострелки отрабатывают ведение огня из автоматов и пулеметов Калашникова, снайперских винтовок и ручных противотанковых гранатомётов.
К занятиям в ночных условиях привлечено около 1000 военнослужащих мотострелковых подразделений армейского корпуса ВВО и задействовано более
100 единиц военной техники.
В ходе проведения ночных занятий особое внимание уделяется мерам безопасности.