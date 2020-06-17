17.06.2020 (03:14)

В армейском корпусе ВВО на Сахалине стартовали ночные боевые стрельбы

На полигоне «Успеновский» с мотострелковыми подразделениями армейского корпуса на Сахалине стартовали ночные занятия по тактической, огневой подготовке, вождению боевых машин.

Экипажи боевых машин в ночных условиях отрабатывают сложные элементы вождения по пересеченной местности с преодолением естественных преград, выполняют упражнения контрольных стрельб из штатного вооружения и осваивают новые способы действий в современном общевойсковом бою.

Занятия проводятся с применением приборов ночного видения, позволяющих вести наблюдение в ночных условиях на большие дальности.

В ходе выполнения стрелковых упражнений применяются трассирующие и осветительные боеприпасы. Также мотострелки отрабатывают ведение огня из автоматов и пулеметов Калашникова, снайперских винтовок и ручных противотанковых гранатомётов.

К занятиям в ночных условиях привлечено около 1000 военнослужащих мотострелковых подразделений армейского корпуса ВВО и задействовано более

100 единиц военной техники.

В ходе проведения ночных занятий особое внимание уделяется мерам безопасности.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице