17.06.2020 (01:40)

Первая совместная тренировка парадных расчетов и механизированной колонны ЦВО состоялась на площади 1905 года в Екатеринбурге

Первая совместная ночная тренировка пеших парадных расчетов и механизированной колонны военной и исторической техники Центрального военного округа (ЦВО) состоялась в рамках подготовки к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на площади 1905 года в Екатеринбурге.

В ходе тренировки по главной площади уральской столицы в парадном строю проехало более 100 единиц современной и исторической военной техники ЦВО. Возглавил парадную механизированную колонну легендарный танк Т-34. В составе парадных групп впервые проехали самоходные артиллерийские установки «Малка», танки с газотурбинным двигателем Т-80, а также Т-72Б3М. Торжественным маршем прошло около 20 парадных расчетов: рота барабанщиков Екатеринбургского суворовского военного училища, знаменосцы со штандартами фронтов, подразделения в исторической форме времен Великой Отечественной войны, а также сводный женский взвод почетного караула, впервые принимающий участие в параде Победы. Кроме того, в парадном строю прошли расчеты управления штаба и авиационного объединения Центрального военного округа, коробки военнослужащих мотострелкового, железнодорожного соединений и единственный парадный расчет военной полиции за Уралом. Строевым шагом прошли сотрудники Федеральной службы исполнения и наказания, курсанты Уральского института государственной противопожарной службы и сводный батальон Всероссийского патриотического общественного движения «Юнармия». Музыкальное сопровождение осуществлял сводный оркестр Екатеринбургского гарнизона, который исполнил около 30 встречных и парадных маршей.

Перед началом тренировки мобильные расчеты войск радиационной химической и биологической защиты ЦВО провели специальную обработку площади 1905 года, продезинфицировали места построения и линию прохождения парадных расчетов.

Как ранее заявлял командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин, на территории Центрального военного округа 24 июня пройдут три парада - в Екатеринбурге, Самаре и Новосибирске, в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

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