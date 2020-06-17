17.06.2020 (01:30)

С выставкой к юбилею Победы в филиале Центрального военно-морского музея «Подводная лодка Д-2 “Народоволец”» виртуально ознакомились курсанты военно-морских учебных заведений Санкт-Петербурга.

«Они сражались за Родину», так называется выставка, развернутая в филиале Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого «Подводная лодка Д-2 “Народоволец”». Экспозиция выставки посвящена героическим действиям подводников Краснознаменного Балтийского флота в годы Великой Отечественной войны.

Согласно указаний Главкома ВМФ России Адмирала Николая Евменова об активизации военно-исторической работы в военно-морских образовательных заведениях, сотни курсантов военно-морских институтов ВУНЦ ВМФ виртуально ознакомились с уникальными экспонатами выставки.

В преддверии юбилея Победы в филиале «Подводная лодка Д-2» завершены масштабные ремонтно-реставрационные работы, в результате которых мемориальная подводная лодка предстала перед жителями и гостями Санкт-Петербурга в своем первозданном виде

Представляют выставку заведующий филиалом Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого «Подводная лодка Д-2 “Народоволец”» Кирилл Кондратьев и экскурсовод филиала Геннадий Бугров.

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