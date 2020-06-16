16.06.2020 (23:55)

В Центральном Военно-Морском Музее проведена виртуальная экскурсия «Самуил Карлович Грейг — знаменитый адмирал екатерининской эпохи»

Виртуальную экскурсию в цикле «Иностранцы на службе русского флота» «Самуил Карлович Грейг — знаменитый адмирал екатерининской эпохи» провела научный сотрудник Центрального военно-морского музея Светлана Астахова. Для организации экскурсии были использованы уникальные материалы из фондов Музея.

Родился Самуил Грейг 30 ноября 1735 года в городе Инверкитинг, графство Файф. Его отец был капитаном торгового судна и принадлежал к некогда запрещенному клану МакГрегор; сам Грейг тоже стал моряком и ходил матросом в плавания на судах своего отца, затем перешел в 1750 году на Королевский военно-морской флот Великобритании.

Когда российское правительство обратилось к правительству Великобритании с просьбой направить нескольких британских морских боевых офицеров в Россию для помощи в модернизации российского флота, Грейг оказался в числе выбранных для этой миссии. Уже вскоре после поступления на русскую службу он хорошо себя зарекомендовал, получив в 1764 году звание капитана 1 ранга. В первый период службы в России Грейг командовал несколькими кораблями Балтийского флота, в том числе фрегатом «Святой Сергий» и линейным кораблем «Три иерарха».

В 1770 году, через два года после начала Русско-турецкой войны 1768-1774 годов, С. К. Грейг был поставлен во главе нескольких отрядов кораблей, находившихся в составе эскадры под командованием графа Алексея Орлова и адмирала Григория Спиридова, отправившейся в военную экспедицию в Средиземное море. В Хиосском сражении Грейг командовал кордебаталией (центром эскадры). В 1772 году руководил морской атакой на Чесменскую крепость. С 1774 по 1775 год возглавлял эскадру, отправленную в Средиземное море из Кронштадта.

В 1775 году Самуил Карлович получил должность губернатора (главнокомандующего командора) Кронштадтского порта. В период его пребывания в должности была проведена масштабная реконструкция порта, в том числе строительство новых доков, расширение порта и возведение госпиталя для моряков. В 1777-1778 годах возглавил флотскую дивизию. Некоторые линкоры в России были заложены по его непосредственной инициативе. В 1782 году был избран членом Королевского общества. В 1785 году по его инициативе совет Адмиралтейства был переведен из Санкт-Петербурга в Кронштадт.

После начала Русско-шведской войны 1788-1790 годов Грейг командовал Балтийским флотом, сумев блокировать шведский флот в Свеаборге, в то время как сам успешно действовал в открытом море. 17 июля 1788 года состоялось Гогландское сражение. За Гогландское сражение адмирал был удостоен ордена Святого Андрея Первозванного. Однако, через несколько дней после одержанной над противником победы Грейг заболел лихорадкой (на флоте в то время свирепствовала эпидемия брюшного тифа), из-за которой был отправлен в Ревель (ныне Таллинн) для лечения, но скончался 26 октября 1788 года на борту своего корабля «Ростислав» после нескольких дней болезни в возрасте 51 года.

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