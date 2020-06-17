17.06.2020 (01:00)
В дальневосточном соединении дальней авиации прошла тренировка к параду Победы
В Амурской области на базе тяжелого бомбардировочного авиационного полка прошла тренировка парадных расчетов соединения дальней авиации.
Мероприятие прошло под руководством командира авиационного полка полковника Трофима Капши.
В состав парадного расчета включены военнослужащие из числа летного и инженерно-технического состава авиационного полка.
Данный парадный расчет примет участие в параде Победы в г. Белогорск (Амурской обл.) совместно с подразделениями общевойсковой армии Восточного военного округа и курсантами Дальневосточного высшего общевойскового командного училища.
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