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17.06.2020 (01:00)

В дальневосточном соединении дальней авиации прошла тренировка к параду Победы

В Амурской области на базе тяжелого бомбардировочного авиационного полка прошла тренировка парадных расчетов соединения дальней авиации.

Мероприятие прошло под руководством командира авиационного полка полковника Трофима Капши.

В состав парадного расчета включены военнослужащие из числа летного и инженерно-технического состава авиационного полка.

Данный парадный расчет примет участие в параде Победы в г. Белогорск (Амурской обл.) совместно с подразделениями общевойсковой армии Восточного военного округа и курсантами Дальневосточного высшего общевойскового командного училища.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военные парады , ВКС
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