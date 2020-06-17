17.06.2020 (00:30)

Стратегические ракетчики провели покраску специальной техники парадного расчета механизированной колонны

Стратегические ракетчики провели покраску специальной техники парадного расчета механизированной колонны Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), включая автономные пусковые установки ракетного комплекса «Ярс». На первую тренировку на Красной площади специальная техника РВСН выйдет обновленной.

Военную технику покрыли специально изготовленной краской защитного цвета, соответствующей технической документации на ракетный комплекс.

Покраска пусковых установок подвижного грунтового ракетного комплекса (ПГРК) «Ярс» и машин обеспечения боевого дежурства (МОБД) производилась методом напыления краски силами парадного расчета РВСН.

В составе механизированной колонны парадного расчета РВСН по Красной площади в Москве 24 июня пройдут три автономных пусковых установки ПГРК «Ярс», МОБД и впервые машина дистанционного разминирования «Листва» ракетного соединения, дислоцированного в Ивановской области.

Помимо военнослужащих и техники Тейковского ракетного соединения, в параде на Красной площади примут участие парадные расчеты Военной академии РВСН и ее филиала в г. Серпухове.

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