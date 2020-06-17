17.06.2020 (00:10)
В Москве состоится заседание Коллегии Минобороны России
Сегодня в Москве состоится заседание Коллегии Минобороны России под руководством Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу. Оно пройдет в режиме видеоконференцсвязи.
Участники заседания обсудят вопросы, касающиеся хода подготовки к проведению Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2020».
Также одной из тем обсуждения станут итоги боевой подготовки Вооружённых Сил в зимнем периоде обучения 2020 года.
В заседании Коллегии Министерства обороны примут участие руководящий состав Вооружённых Сил, представители органов государственной власти, общественных и других организаций.
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