16.06.2020 (22:59)

В Санкт-Петербурге нанесена временная дорожная разметка для ориентации экипажей механизированной колонны военного парада

На Дворцовой площади Санкт-Петербурга и прилегающих улицах нанесена временная дорожная разметка для пеших парадных расчётов и экипажей боевой техники, задействованных в военном параде в ознаменование 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Временная дорожная разметка нанесена по маршруту движения колонн военной техники и парадных расчётов. Линии, пунктир и точки белого и жёлтого цветов будут являться ориентиром для командиров расчётов, механиков-водителей тяжёлой бронетехники и водителей грузовых и легкобронированных автомобилей, выстраивающих свои машины в колонны для выхода на Дворцовую площадь.

Всего нанесено порядка 1 тыс. кв. метров разметки общей протяженностью 5 км. После завершения военного парада временная дорожная разметка будет удалена.

24 июня на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге состоится военный парад, посвящённый 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В нем примут участие около 4,5 тыс. военнослужащих соединений и воинских частей Западного военного округа, сотрудников силовых ведомств региона, а также курсантов военных вузов, суворовцев и воспитанников юнармейских отрядов. Также будет задействовано 109 единиц техники.

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