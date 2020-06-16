16.06.2020 (20:54)

Командующий ЗВО проверил готовность к боевому дежурству нового пункта управления танковой армии в Подмосковье

Командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлёв в ходе рабочей поездки в Московскую область проверил готовность к боевому дежурству нового территориального пункта управления танковой армии.

На пункте управления генерал-полковник Александр Журавлёв заслушал доклад командующего танковой армией генерал-лейтенанта Сергея Киселя об оснащении пункта и его возможностях. Пункт оборудован автоматизированными средствами управления, всеми видами засекреченной связи, в том числе спутниковой и видеоконференцсвязью, подключен к информационным ресурсам Национального центра управления обороной РФ, системе обеспечения геопространственной информацией и т.д.

Дежурная смена пункта в режиме прямого эфира может отслеживать текущее состояние и динамику всех процессов в зоне ответственности армии – от мероприятий боевой подготовки и повседневной деятельности до противовоздушной обороны.

Офицеры пункта несут боевое дежурство по зоне ответственности дислокации войск армии: Москва, Московская, Нижегородская, Ярославская, Ивановская и Смоленская области.

Также командующий войсками ЗВО посетил отдельную инженерную бригаду, где проверил ход летнего периода обучения, состояние учебно-материальной базы соединения и подготовку расчёта бригады к участию в военном параде.

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