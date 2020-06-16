16.06.2020 (22:47)

В Мневниках приступили к подготовке вооружения и военной техники, задействованной в Параде Победы

В Северо-Западном округе Москвы на улице Нижние Мневники свыше 800 военнослужащих механизированной колонны приступили к подготовке вооружения военной техники, задействованной в военном парад, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов. Общий размер площадки по сравнению с прошлым годом увеличен на 11 тысяч кв. метров и составляет более 9 га.

Для хранения техники и проведения работ на специальной площадке, оборудованы тенто-мобильные укрытия с пунктами мойки, покраски, обслуживания и ремонта. Развернутые пункты способны одновременно проводить работы по обслуживанию более 80 единиц военной техники. Кроме того, на территории парка оборудованы склады военно-технического имущества и горюче-смазочных материалов.

В составе механизированной колонны 232 единицы современной и перспективной военной техники, более 20 образцов которой примут участие в военном параде впервые. Среди которой танки Т-80БВМ и Т-90М, боевые машины пехоты БМП-2 с боевым отделением «Бережок», БМП «Курганец-25» с 57-мм боевым модулем, БМП «Армата» с боевым модулем «Кинжал», защищенные автомобили «Тайфун-К» 4х4 с боевыми модулем дистанционного управления и «Тайфун-ВДВ», зенитные артиллерийские комплексы «Деривация-ПВО», зенитные ракетные комплексы «Бук-М3» и зенитные ракетные системы С-300В4, реактивные системы залпового огня «Торнадо-С», тяжелые огнеметные системы ТОС-1А и ТОС-2, боевые машины системы дистанционного минирования ИСДМ, машины берегового ракетного комплекса «БАЛ», зенитные ракетные системы С-350, зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-СМ», машины обеспечения боевого дежурства и машина дистанционного разминирования МДР «Листва».

Всего на площадке размещено более 400 единиц военной техники: основной состав механизированной колонны, резервная техника и техника обеспечения. Первый выезд военной техники из специальной площадки состоится 17 июня для проведения первой ночной репетиции военного парада на Красной площади.

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