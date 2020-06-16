16.06.2020 (21:50)
Специалисты радиосвязи РВСН развернут аппаратные связи в ходе проведения конкурса «Уверенный прием-2020»
В ракетных объединениях в городах Владимир и Оренбург пройдет армейский этап конкурса среди специалистов связи РВСН «Уверенный прием-2020».
В ходе проведения соревнований специалисты подразделений связи РВСН отработают задачи, направленные на повышение уровня профессиональной подготовки.
Основное внимание будет уделено выполнению отдельных элементов по настройке радиосистем и передаче сигнала в условиях радиоподавления, работе по приему радиограмм на слух, а также выполнению учебных задач по развертыванию командно-штабных машин и аппаратных связи.
Кроме того, будет оценена специальная, тактическая, техническая, огневая и физическая подготовка военнослужащих.
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