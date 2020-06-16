16.06.2020 (22:05)
Командование дальневосточного соединения дальней авиации ВКС провело проверку авиационной комендатуры «Анадырь»
В Чукотском автономном округе в авиационной комендатуре дальней авиации Воздушно-космических сил (ВКС) прошла плановая проверка готовности подразделения к летнему периоду обучения.
Данная проверка проходила под руководством начальника отделения боевой подготовки соединения гвардии подполковника Юрия Крутько.
В ходе мероприятия были проверены действия личного состава при различных вводных согласно должностным обязанностям и руководящим документам, а также проведены занятия по вводу в строй молодых офицеров-выпускников 2020 учебного года и военнослужащих по призыву. Особое внимание было уделено размещению вновь прибывших военнослужащих с учетом мер противодействия распространению вирусных инфекций.
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