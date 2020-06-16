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16.06.2020 (21:21)

В Подмосковье разведчики танковой армии ЗВО провели тренировочные запуски беспилотных летательных аппаратов

В Московской области на полигоне Алабино в рамках специальных занятий с расчётами комплексов с беспилотными летательными аппаратами (БЛА) Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа (ЗВО) военнослужащие разведывательных подразделений провели тренировочные запуски.

В ходе тренировки разведчики отработали действия по подготовке летательных аппаратов, систем управления и средств наблюдения. В полетах были задействованы беспилотные летательные аппараты «Орлан-10» и «Элерон-3». Разведка велась на высоте от 500 до 2000 метров при помощи фото- и видеозаписывающих устройств, встроенных в БЛА.

В рамках тренировочных полетов разведчиками были обнаружены командные пункты и район сосредоточения техники условного противника. В тренировке приняли участие более 100 военнослужащих Таманской мотострелковой дивизии танкового объединения ЗВО.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Боевая подготовка , Беспилотные летательные аппараты
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