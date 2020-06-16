16.06.2020 (21:05)
В Оперативной группе российских войск в Приднестровье проведен завершающий этап конкурса среди специалистов МТО
В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели завершающий этап конкурса «Армейский запас» среди специалистов материально-технического обеспечения (МТО).
По условиям конкурса военнослужащим необходимо было на время установить полевую кухню и приготовить из выданного набора продовольствия суп и мясное блюдо с гарниром.
Судейская комиссия оценила качество приготовленной пищи в полевых условиях по таким критериям, как тепловая обработка продуктов, цвет, вкус, запах и консистенция.
Конкурс со специалистамиМТО проводился в три этапа: приготовление пищи по произвольной рецептуре, огневая подготовка и развертывание полевой кухни.
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