16.06.2020 (22:11)

С российскими военнослужащими в Приднестровье проведено занятие по вождению боевых машин

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели занятие по вождению боевых машин.

Практическому занятию предшествовали инструктажи и изучение теоретической части вождения техники в различных метеоусловиях, а также сдача зачетов по правилам дорожного движения.

В занятии приняли участие около 30 механиков-водителей, которые отрабатывали вождение БТР-70 и БРДМ-2. В ходе мероприятия военнослужащие ОГРВ ПРРМ преодолевали маршрут протяженностью пять километров, включавший в себя такие препятствия, как проход между столбами, колейный мост, колейный проход в минно-взрывном заграждении, ров, подъёмы и спуски.

Занятие по вождению боевых машин проводилось на танкодроме ОГРВ ПРРМ в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа.

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