16.06.2020 (20:33)

Воспитанники Ставропольского президентского кадетского училища приступили к совместным тренировкам военного парада в составе гарнизона

В Ставрополе воспитанники президентского кадетского училища приступили к совместным тренировкам военного парада 24 июня, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Все кадеты, которые принимают участие в параде, проживают на территории училища в изолированных комнатах. Контакт с людьми за пределами территории училища полностью исключён. Кадетам дважды в день замеряют температуру и трижды в день проведения тренировок меняют маски и перчатки.

Тренировки военного парада пройдут на площади Ленина в Ставрополе трижды, включая генеральную тренировку 20 июня.

С начала текущего месяца личный состав парадных расчетов тренировался в пунктах постоянной дислокации войск по одиночной строевой подготовке, по шеренгам, а также в составе парадных рот и батальонов на аэродроме Холодногорский.

24 июня по площади Ленина в парадном строю пройдут сводные роты и батальоны из числа военнослужащих Южного военного округа (ЮВО), ВДВ, МЧС, внутренних войск МВД, академий ФСБ и МВД, а также воспитанников Ставропольского президентского кадетского училища.

В механизированную колонну в этом году включено около 50 единиц вооружения и военной техники, в том числе реактивные системы залпового огня «Град-М» и «Ураган», артиллерийские установки Мста-Б, бронетранспортеры БТР-82, зенитные установки ЗУ-23 на базе автомобиля КамАЗ, бронеавтомобили «Рысь» и «Тигр», танки Т-72Б3, зенитно-ракетный комплекс «Бук-М2», а также оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер».

Праздничный салют будет произведен расчетами противотанкового артиллерийского дивизиона мотострелковой бригады ЮВО из шести 122-мм артиллерийских гаубиц Д-30. Всего будет произведено 30 орудийных залпов, которые обеспечат звуковой эффект, и одной салютной установки 2А-85 «Созвездие» на базе автомобиля КамАЗ.

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