16.06.2020 (20:15)

В Воронеже фронтовик поделился с военнослужащими ЗВО особенностями подготовки танков к параду

Военнослужащие общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) пригласили ветерана Великой Отечественной войны на первую сводную тренировку механизированной колонны военного парада войск Воронежского гарнизона.

Офицеры и волонтеры провели персональную тренировку парада на учебном аэродроме Балтимор, пожелали полковнику в отставке Николаю Борисову крепкого здоровья, счастья, благополучия, а также выразили искреннюю благодарность герою за отвагу, мужество, верность и самоотверженность, проявленные на полях сражений.

Кроме того, военнослужащие танкового полка предложили ветерану-танкисту пройти на место командира основного российского танка Т-72Б3.

К поздравлению присоединились и военнослужащие-участники военного парада 24 июня в честь 75-летия Победы. Фронтовик рассказал танкистам о своей службе в танковых войсках, о нюансах подготовки и проведения военного парада 1945 года в Москве. Все военнослужащие использовали индивидуальные средства защиты — медицинские маски и перчатки.

Николай Николаевич Борисов — полковник в отставке, ветеран Великой Отечественной войны. За боевые отличия награжден орденами Отечественной войны I и II степеней, Красной звезды, «За службу Родине в ВС СССР» III степени и двумя медалями. Участник 15 военных парадов на Красной площади в Москве, включая первый парад в 1945 году, где он командовал танком, и парад в честь 70-й годовщины Победы.

После окончания Великой Отечественной войны в течение 40 лет проходил службу в Вооруженных Силах на различных командно-штабных должностях. Выйдя в запас в течение 25 лет был членом и председателем Совета ветеранов 4-го гвардейского танкового Кантемировского корпуса.

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