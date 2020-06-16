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16.06.2020 (19:56)

В Подмосковье танкисты ЗВО уничтожили колонну бронетехники условного противника, применив «танковую карусель»

В Московской области на полигоне Головеньки военнослужащие Кантемировской танковой дивизии гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа (ЗВО) в рамках тактико-специального учения провели боевые стрельбы из вооружения танков Т-80У с применением метода повышенного темпа стрельбы — «танковая карусель».

По замыслу учения, танкисты находились в засаде, их задачей было уничтожить колонну бронированной техники условного противника на марше. При приближении условного противника на прицельное расстояние выстрела экипажи получили команду «Огонь!» и приступили к уничтожению живой силы и бронетехники условного противника осколочно-фугасными и бронебойными снарядами.

В рамках проведения занятий танкисты выполнили более 300 выстрелов из 125-мм орудий танков Т-80У. Особенностью выполнения стрельб методом «танковой карусели» является попарная, поочередная стрельба из танков. Это позволяет вести непрерывный огонь и компенсировать время перезарядки.

Всего к тактико-специальному учению привлекались более 350 военнослужащих, было задействовано свыше 120 единиц вооружения, военной и специальной техники Кантемировской танковой дивизии танкового объединения ЗВО.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Танковые войска , Западный военный округ , Беспилотные летательные аппараты
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