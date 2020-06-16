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16.06.2020 (19:22)

В Нижегородской области артиллеристы ЗВО в рамках учения провели масштабные боевые стрельбы

В Нижегородской области на полигоне Мулино артиллеристы гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) провели масштабные боевые стрельбы в рамках тактико-специального учения.

В занятии по боевой подготовке были задействованы все образцы ствольной, реактивной артиллерии и ракетных комплексов объединения такие, как реактивные системы залпового огня «Град», «Торнадо –Г», «Ураган», гаубицы «Мста-С», «Мста-Б», минометы «Сани», противотанковые ракетные комплексы «Штурм-С», оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М» и др.

Всего к тактико-специальному учению привлекались около 300 военнослужащих, было задействовано ворядка 70 единиц вооружения, военной и специальной техники танковой армии ЗВО.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Боевая подготовка
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