16.06.2020 (19:00)

Более 1000 военнослужащих общевойсковой армии ЗВО ежедневно дезинфицируют объекты инфраструктуры в Ленинградской области

В соответствии с распоряжением командующего войсками Западного военного округа (ЗВО) генерал-полковника Александра Журавлева более 1000 военнослужащих подразделений радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты общевойсковой армии ЗВО ежедневно проводят мероприятия по дезинфекции территории воинских частей и объектов социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга и населенных пунктов Ленинградской области.

Военнослужащие в средствах индивидуальной защиты проводят обработку дезинфицирующим раствором ДТС-ГК остановок общественного транспорта, дорог общего пользования, фасадов зданий и прилегающей территории к продовольственным и хозяйственным магазинам, дошкольным образовательным и медицинским учреждениям, а также объектов учебно-материальной базы объединения и жилого казарменного фонда.

Кроме того, расчеты авторазливочных станций АРС-14КМ полка РХБ защиты армии ежедневно обрабатывают более 500 тыс. кв. метров территории военных учебных заведений, расположенных в Санкт-Петербурге.

Мероприятия специальной обработки носят плановый характер и проводятся с целью недопущения распространения вирусных инфекций среди военнослужащих и жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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