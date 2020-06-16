16.06.2020 (18:45)

Военнослужащие специальных подразделений РВСН под Новосибирском отработали вопросы противодействия условным диверсионным группам

Военнослужащие подразделений охраны и противодиверсионной борьбы Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), дислоцированных под Новосибирском, отработали поиск, блокирование и ликвидацию диверсионных групп условного противника, проникших на территорию военных объектов с целью проведения диверсии с захватом административных зданий.

В качестве учебных целей группами условных незаконных вооружённых формирований (НВФ) были захвачены штаб, столовая, КПП, места проживания семей военнослужащих и другие объекты.

Противодиверсионные подразделения были подняты по тревоге и оперативно прибыли к местам выполнения задач. В ходе тренировки были проверены силы и средства подразделений: личный состав, вооружение и экипировка, умение владеть специальными средствами разминирования и обнаружения опасных предметов, а также средства разведки, связи и наблюдения.

Кроме того, для оценки тактической обстановки и сил условных НВФ военнослужащие использовали беспилотные летательные аппараты.

Всего в комплексной тренировке приняли участие более 400 военнослужащих, было задействовано около 50 единиц военной и специальной техники, а также четыре расчета управления беспилотными летательными аппаратами.

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