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16.06.2020 (18:23)

В ЦВКГ им. П.В. Мандрыка открылась выставка картин Екатерины Вяземской «Вокруг света»

В Центральном военном клиническом госпитале им. П.В. Мандрыка открылась выставка художника Екатерины Вяземской «Вокруг света», посвященная медицинским работникам.

В торжественной обстановке открылась посвященная врачам персональная выставка «Вокруг света» члена Творческого союза художников декоративно-прикладного искусства России и Международного арт фонда, постоянного участника выставок Российского фонда Мира, российского художника Екатерины Вяземской. 

Этот уникальный проект приурочен ко Дню медицинского работника в знак поддержки врачей и всего коллектива госпиталя.

Выставку открыл начальник госпиталя генерал-майор медицинской службы Павел Крайнюков. Он поблагодарил Екатерину Вяземскую от лица сотрудников госпиталя и пациентов и пожелал ей новых творчески успехов.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Культура
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