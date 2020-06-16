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16.06.2020 (16:22)

Половина призывников Севера России призвана на военную службу

В ходе продолжающегося весеннего призыва в границах ответственности Северного флота военкоматами Мурманской и Архангельской областей призвано более половины жителей российского Севера, подлежащих призыву в текущий период. Сегодня из сборного пункта Мурманского областного военного комиссариата состоится отправка очередной группы призывников на Северный флот.

Всего из Мурманской области проходить военную службу отправится около 800 человек, из Архангельской – в полтора раза больше. Это связано с демографическим потенциалом регионов, в соответствии с которым разрабатываются планы призыва.

Более половины призванных северян останутся проходить военную службу в своих регионах. Около 200 архангелогородцев пополнят воинские подразделения на арктическом архипелаге Новая Земля, который также относится к Архангельской области.

В ходе весеннего призыва несколько молодых людей из Мурманской и Архангельской областей отправятся в научные и научно-производственные роты.

При проведении всех мероприятий призыва особое внимание обращено на строгое соблюдение противоэпидемических мер. Ежедневно проводится дезинфекция всех служебных помещений и транспорта, используемого для перевозки призывников. Все призывники и контактирующие с ними лица в обязательном порядке соблюдают масочно-перчаточный режим и социальную дистанцию, проходят двойное тестирование на новую коронавирусную инфекцию, а по прибытии в части – двухнедельный карантин.

Все призывники обеспечиваются средствами индивидуальной защиты и антисептиками. На входе в военные комиссариаты проводится бесконтактная термометрия. Такие же процедуры постоянно проводятся на кораблях и в воинских частях Северного флота.

Нововведением весенней призывной компании 2020 года является запрет на посещение призывников родственниками на сборном пункте. Эта вынужденная противоэпидемическая мера принята для исключения распространения вируса среди военнослужащих.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот , Призывник , Военная служба по призыву
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