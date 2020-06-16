16.06.2020 (17:58)

Российские военные в Таджикистане завершили занятия по метанию ручных боевых гранат

Российские военнослужащие 201-й военной базы, дислоцированной в Таджикистане, завершили занятия по огневой подготовке в метании ручных боевых гранат РГД-5 на полигонах Ляур и Самбули.

Изучив боевые свойства и материальную часть гранат, а также требования безопасности, военнослужащие отработали навыки в метании наступательных гранат по трем ростовым мишеням на удалении 25 метров. К занятиям по огневой подготовке привлекался весь личный состав соединения, который сдал практические зачеты на знание требований безопасности.

Всего для выполнения упражнений было израсходовано более 3 тысяч боеприпасов.

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