16.06.2020 (17:58)
Российские военные в Таджикистане завершили занятия по метанию ручных боевых гранат
Российские военнослужащие 201-й военной базы, дислоцированной в Таджикистане, завершили занятия по огневой подготовке в метании ручных боевых гранат РГД-5 на полигонах Ляур и Самбули.
Изучив боевые свойства и материальную часть гранат, а также требования безопасности, военнослужащие отработали навыки в метании наступательных гранат по трем ростовым мишеням на удалении 25 метров. К занятиям по огневой подготовке привлекался весь личный состав соединения, который сдал практические зачеты на знание требований безопасности.
Всего для выполнения упражнений было израсходовано более 3 тысяч боеприпасов.
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