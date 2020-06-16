16.06.2020 (17:42)

В Свердловской области в первой тренировке авиационной части парада Победы впервые был задействован пассажирский самолет Ту-134 авиаполка ЦВО

Пассажирский самолет Ту-134УБЛ отдельного транспортного авиационного полка ЦВО, дислоцированного в Екатеринбурге, впервые был задействован в совместной тренировке демонстрационного пролета авиации над аэродромом в Свердловской области в рамках подготовки к проведению военного парада, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне в Екатеринбурге.

С военного аэродрома Кольцово для проведения тренировки в небо поднялись сразу три транспортных самолета Л-410, Ан-12, Ан-26 и впервые пассажирский самолет Ту-134УБЛ. В ходе тренировочного пролета над аэродромом Каменск-Уральский в Свердловской области при скорости около 400 км/ч и высоте более 300 метров экипажи осуществили сбор в единый строй в заранее определенном районе и при строгом соблюдении дистанций.

Всего пролетело 23 самолета и вертолета оперативно-тактической, армейской и транспортной авиации Центрального военного округа: высотные истребители-перехватчики МиГ-31, истребители-бомбардировщики Су-34, самолеты-разведчики Су-24МР, боевые ударные вертолеты Ми-24, военно-транспортные Ми-8, крупнейший в мире серийный транспортный вертолёт Ми-26. Взлет самолетов и вертолетов произошел с четырех аэродромов в Пермском крае, Свердловской и Челябинской областях.

Как ранее заявлял командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин, на территории Центрального военного округа 24 июня пройдут три парада и более пятидесяти торжественных шествий в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

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