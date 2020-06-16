16.06.2020 (17:44)

Летчики ЦВО провели первую тренировку пролета в парадном строю в небе под Новосибирском

Авиация Центрального военного округа (ЦВО) провела первую тренировку пролета военного парада, посвященного 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Сегодня в небе над Новосибирской областью состоялась первая тренировка экипажей 14-ой армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны (14 А ВВС и ПВО) Центрального военного округа.

В параде будут задействованы 10 единиц авиационной военной техники, такие как: транспортно-штурмовые вертолеты Ми-8 АМТШ-В, ударные вертолеты Ми-24 и истребители-перехватчики МиГ-31. Военные летчики приступили к совместным тренировкам, в ходе которых отрабатывают слаженность действий, соблюдение заданной высоты и скорости полёта, а также определенных дистанций и интервалов.

Для участия в параде будет задействована авиационная военная техника, которая поднимется в воздух с двух военных аэродромов, дислоцированных в Новосибирской области и Красноярском крае.

Как ранее заявлял командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин, на территории Центрального военного округа 24 июня пройдут три парада и более пятидесяти торжественных шествий в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

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