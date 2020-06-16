16.06.2020 (17:11)

Российские танкисты уничтожили условного противника в горах Таджикистана

Российские танкисты 201-й военной базы во взаимодействии с расчетами беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10», уничтожили оборонявшегося условного противника на учениях в горах Таджикистана.

По замыслу учений расчеты беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) провели воздушную разведку местности, в ходе которой обнаружили замаскированные цели и передали информацию на командный пункт. Танковые подразделения, совершив марш в указанный район, с ходу вступили в бой, нанеся удар из 125-мм пушек по объектам «противника», находящимся на расстоянии от 500 до 2 тыс. метров. В ходе маневров экипажи танков Т-72 отработали такие элементы современного общевойскового боя, как фланговая стрельба, стрельба с ходу из пушки и пулемета по появляющимся и движущимся мишеням. Живую силу «противника» уничтожили приданные танкистам мотострелковые подразделения из стрелкового оружия и гранатометов АГС-17. Координацию и мониторинг мишенной обстановки в режиме реального времени осуществляли специалисты БпЛА, передавая координаты целей наводчикам-операторам танков.

В ходе однодневного учения, которое состоялось на полигоне Ляур, танкисты отработали слаженность действий при ведении боя в составе подразделений и экипажей, обнаружение и уничтожении целей в условиях динамично меняющейся обстановки. Всего в учении было задействовано около 500 военнослужащих и более 80 единиц военной техники.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база – крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах – Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

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